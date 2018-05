Svelati i vincitori del 58/mo Premiolino

MILANO, 29 MAG - Filippo Roma e Marco Occhipinti, delle Iene, autori dell'inchiesta sulla mancata restituzione dei rimborsi dei 5 stelle, sono fra i vincitori della 58/ma edizione del Premiolino, che verrà consegnato il 20 giugno a Milano (con streaming su Ansa.it). Lo scorso 2 maggio, la giuria aveva già annunciato il primo vincitore: Paolo Borrometi, il direttore di laspia.it, collaboratore dell'Agi e presidente di Articolo 21, per il suo impegno nel denunciare la mafia. Gli altri premiati sono Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera per le inchieste dal Medio Oriente; Tonia Mastrobuoni, corrispondente de la Repubblica da Berlino; Riccardo Venturi e Lorenzo Colantoni, per il progetto Italiani d'Europa - l'integrazione europea vista con gli occhi degli italiani all'estero; e Raphaël Zanotti, della Stampa, specializzato in Data Journalism. E' invece stato assegnato ad Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's Bar di Venezia, il premio della Fondazione Birra Moretti per la Diffusione della Cultura Alimentare.