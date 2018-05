Venezia capitale del turismo di massa

ROMA, 29 MAG - E' Venezia la capitale mondiale del turismo di massa, la città che più di tutte al mondo e ben più delle altre regine mondiali dei viaggi, da Barcellona ad Amsterdam e Bangkok soffre di questa situazione, con 73,8 turisti per abitante fra centro storico e terraferma, considerando per di più l'escursionismo "mordi e fuggi" di giornata. Lo denuncia l'Healthy Travel and Healthy Destinations, rapporto realizzato da Airbnb che lo ha presentato oggi a Parigi. Ma nel rapporto si sottolinea anche che non tutti i tipi di turismo sono uguali in termini di impatto sulle città (tra il 72 e il 93% degli annunci Airbnb nelle città analizzate sono fuori dalle aree sotto stress), e che un turismo "sano" e meno invasivo porta a maggiori benefici per il territorio. Insieme con dati e considerazioni, anche un decalogo su come stare alla larga dal turismo di massa, dal suggerimento a viaggiare in piccoli gruppi al pernottare in quartieri esterni alla zona turistica.