Terzo Master of Photography su Sky Arte

MILANO, 28 MAG - Una giuria di nomi celebri della fotografia mondiale e una competizione tra dieci concorrenti, per la terza edizione di 'Master of Photography', al via domani su Sky Arte. Oltre ad Oliviero Toscani, a giudicare i partecipanti del primo talent dedicato alla fotografia, ci saranno Mark Sealy dell'associazione Autograph ABP, oltre ad Elisabeth Biondi, storica visual editor del New Yorker. "Oggi il fotografo deve essere un autore - ha detto Toscani - ma anche uno scenografo e un regista per i suoi scatti".