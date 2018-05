Baglioni ai Wind Music, diretta su Rai1

ROMA, 28 MAG - Dopo il successo alla conduzione del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni torna per la prima volta in tv in occasione del primo dei due appuntamenti con i Wind Music Awards, i premi della musica italiana, in programma il 4 e 5 giugno all'Arena di Verona e in onda in prima serata su RaiUno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. All'Arena, Baglioni sarà anche protagonista del live in cui, per la prima volta, l'anfiteatro veronese ospiterà un concerto con il palco al centro e tutti i posti numerati (il 14, 15 e 16 settembre). I tre concerti segnano il ritorno dal vivo del cantautore e anticipano il "Al Centro tour" nei palazzetti, con il palco al centro e il pubblico disposto a 360 gradi. Il tour debutta con un doppio appuntamento il 16 e 17 ottobre al Nelson Mandela Forum di Firenze.