Totti, in autunno autobiografia Rizzoli

ROMA, 28 MAG - Sarà nelle librerie italiane in autunno l'autobiografia ufficiale di Francesco Totti, scritta con Paolo Condò. Lo annuncia la casa editrice Rizzoli che pubblicherà il libro del giocatore icona più amato del calcio italiano. E lo stesso Totti attraverso i suoi account social dice: "Oggi voglio condividere con voi una cosa per me molto molto importante: sto scrivendo con Paolo Condò per la Rizzoli la storia della mia vita sia calcistica che extra calcistica. Il libro uscirà in autunno e pian piano vi svelerò tutti i dettagli". "Siamo felici e orgogliosi che il Capitano abbia scelto Rizzoli - dice Massimo Turchetta, direttore Rizzoli Trade - per raccontarsi senza filtri. Oggi ufficializziamo un percorso iniziato insieme che porterà a uno degli eventi editoriali più importanti del 2018 in Italia e nel mondo". Fuori dal campo, in campo e nello spogliatoio: tutti gli episodi, anche i più controversi e inediti, della vita privata e della carriera sono raccontati in prima persona da Totti a Condò.