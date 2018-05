The State, serial Gb entra in Califfato

ROMA, 28 MAG - The State è lo sconvolgente serial britannico che - per la prima volta - "entra" letteralmente nel Califfato, nella mente di chi vive il culto della morte, nel mondo dei radicalisti islamici e dei futuri foreign fighters. Al centro della storia, le vite di quattro giovani musulmani britannici che si sono radicalizzati online, decisi ad unirsi alla Jihd, partono per la Siria divisa tra Califfato e governo di Bashar al-Assad. Trasmessa in Gb da Channel 4 (e nel resto del mondo da National Geographic), The State arriva in prima visione in chiaro su "Focus", da mercoledì 30 maggio, alle ore 22.00. Scritta e diretta da Peter Kosminsky (Golden Globe per Wolf Hall e Bafta per Wolf Hall) la miniserie in quattro episodi The State è un prodotto non comparabile ad altri serial dedicati a questi temi. Mai la quotidianità intrisa d'ideologia di chi sceglie di vivere nello Stato Islamico è stata descritta con tale chiarezza. Sebbene sia romanzato - ha detto Kosminsky "ho fatto ricerche approfondite per anni".