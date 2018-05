Tv: per Clooney primo ciak a Olbia

OLBIA, 28 MAG - Nel blindatissimo set allestito nel vecchio aeroporto di Venafiorita, a Olbia, sono partite le riprese di "Catch-22", la serie firmata dall'attore, regista e produttore George Clooney, in onda nel 2019 su Sky. Il primo ciack era previsto per stamattina, la pioggia ha rallentato il programma ma nonostante gli imprevisti climatici le telecamere si sono accese dietro la guida della star americana, che da qualche giorno ha preso casa a Puntaldia, verso San Teodoro, a venti minuti da Venafiorita. Affabile e disponibile, sebbene sia attentissimo alla privacy e sia 'coperto' da una massiccia rete di protezione che lo rende praticamente invisibile, nei giorni scorsi Clooney non ha rinunciato a un giro in moto o a un pranzo in spiaggia. E' stato così immortalato dal Daily Mail mentre acquista del formaggio per strada, da un pastore che esponeva ogni bendidio a bordo del suo furgoncino.