Rossini apre Rome Chamber Music Festival

ROMA, 28 MAG - Apre nel segno delle celebrazioni Rossiniane il Rome Chamber Music Festival, che festeggia la sua 15/a edizione in un'intera area di Palazzo Barberini a Roma, dal 3 al 7/6. Grazie all'impegno Usa-Italia e al De Simone e Partners Young Artist Program, anche quest'anno sono stati selezionati 26 talenti da tutto il mondo, impegnati al Festival insieme ai 16 maestri di caratura internazionale, come la giovane stella Cristina Goicea, appena premiata al Michael Hill International Violin Competition.Il programma, firmato dal direttore artistico Robert McDuffie, apre e chiude nel segno di Rossini, con la Sonata a quattro No. 6 in re maggiore e la Sonata a quattro n. 1 in sol maggiore. Non mancano i concerti di bossanova, tango e musica barocca e l'adattamento di Pierino e il Lupo di Prokofiev di Enrico Stinchelli. Una mostra fotografica ripercorrerà 15 anni di RCMF e partecipazioni straordinarie come quelle di Mike Mills dei R.E.M e del contrabbassista Edgar Meyer. Dall'1 al 7/6 prove aperte gratuitamente