Sparks, romanzo in anteprima in Italia

ROMA, 28 MAG - Uscirà in anteprima mondiale in Italia il nuovo romanzo di Nicholas Sparks, 'Ogni respiro'. Il libro sarà pubblicato il 26 giugno 2018 da Sperling & Kupfer nella traduzione di Alessandra Petrelli e sarà disponibile anche in ebook. Negli Stati Uniti sarà nelle librerie il 16 ottobre. E' una travolgente storia d'amore destinata a durare oltre il tempo, che spazia oltre i continenti e sfida i capricci del destino. Per gentile concessione dell'editore mostriamo per la prima volta la copertina italiana. Autore di numerosi bestseller che hanno venduto cento milioni di copie in più di cinquanta Paesi, di cui oltre cinque milioni in Italia, Sparks in 'Ogni respiro' racconta, in oltre 400 pagine, l'incontro a Sunset Beach tra Tru Walls, nato e cresciuto in Africa, dove fa la guida nei safari e Hope Anderson che, delusa dal fidanzato, si ritira nel cottage di famiglia nel North Carolina. Quando Hope e Tru si vedono tra loro è intesa immediata, come se si fossero riconosciuti oltre il tempo e lo spazio.