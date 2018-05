Immigrati, le storie di ce l'ha fatta

ROMA, 27 MAG - Ramsey, artista, Linda che diventa mamma, Ibrahim, ex attivista fuggito dalle torture che si è laureato in Italia, Fella, kickboxer, Adam, medico, Abdel, mediatore di Emergency, Desmond, allenatore di pallavolo, Irene parrucchiera. Sono fra le storie di successo quotidiano realizzate dai 12 immigrati in Sicilia, protagonisti di Immagine dal vero, il documentario di Luciano Accomando che dopo la presentazione al Salina Doc Fest, al Festival del Cinema europeo di Lecce e una serie di proiezioni, potrebbe arrivare presto in tv: "siamo in trattative per la messa in onda" spiega all'ANSA il regista. Il film "è nato dalla voglia di offrire uno sguardo inedito su quella che viene vissuta come un'emergenza - dice -. Una prospettiva che va contro l'ignoranza, i tanti luoghi comuni e le fake news sempre più diffuse sugli immigrati". All'inizio "non è stato facile trovare chi fosse disposto a raccontarsi. C'è stato un lavoro lunghissimo per conquistare la loro fiducia. Ne sono nati veri rapporti d'amicizia".