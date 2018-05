A Quincy Jones l'Ischia Legend Award

NAPOLI, 27 MAG - E' stato assegnato a Quincy Jones il 'William Walton Music Legend Award' che sarà consegnato al musicista e produttore americano per i 60 anni di carriera, il 18 luglio, nel corso del 16esimo Ischia Global Film & Music Festival. L'annuncio stato dato da Cheryl Boone Isaacs, presidente della manifestazione insieme al produttore Andrea Leone. "Quincy Jones è un artista dal talento senza limiti - si legge nella motivazione dell'Accademia Internazionale Arte Ischia - Negli ultimi sei decenni ha costruito una carriera eccezionale, in vari settori dello spettacolo: compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, discografico, produttore cinematografico e televisivo, imprenditore impegnato in cause umanitarie. Per quanto riguarda la musica, basti ricordare 79 nomination ai Grammy e 27 Grammy, oltre a un Grammy Living Legend Award. Siamo davvero onorati di aggiungere il nostro premio a questa immensa lista di riconoscimenti".