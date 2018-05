Glass inaugura 'Festival bellezza'

VERONA, 26 MAG -Philip Glass inaugura domani, al Teatro Romano di Verona il Festival della Bellezza, la manifestazione ispirata a Dante, Mozart e Shakespeare.Accompagnato dal pianista e compositore Dennis Russell Davies e dalla pianista Maki Namekawa, Glass offre un evento in tema col festival:un concerto con triplo pianoforte di sue celebri composizioni unito a riflessioni sulle sue esperienze artistiche che hanno segnato la storia della musica e della cultura degli ultimi 50 anni. Glass, capofila del minimalismo, è l'autore di musica sinfonica e da camera che più ha influenzato l'evoluzione musicale contemporanea, con opere eseguite tra i maggiori interpreti e orchestre.Famose sono anche le sue composizioni per il teatro, specie per Samuel Beckett e Robert Wilson,e le colonne sonore in film ricevendo nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Ha collaborato con alcuni tra i maggiori artisti contemporanei tra cui Allen, Scorsese, Ginsberg, Simon, Anderson; amico di Eno e Bowie, ha orchestrato alcuni brani di Low e Heroes.