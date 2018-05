A Taobuk Festival Oz, Strout e Bollani

ROMA, 26 MAG - Saranno Amos Oz, Elizabeth Strout, Stefano Bollani e Dario Argento ad inaugurare, il 23 giugno, Taobuk 2018, il Festival Internazionale di Letteratura di Taormina, ideato e diretto da Antonella Ferrara che si concluderà il 27 giugno. Al Teatro Antico, in una serata che vedrà sul palco Carmen Consoli, Paola Cortellesi, Anna Valle e Sergio Castellitto, Oz e la Strout riceveranno i Taobuk Awards, riconoscimenti d'eccellenza per la letteratura e le arti. Mentre i Taobuk Award alla Carriera verranno consegnati a Dario Argento e Bollani che si esibirà, con l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, diretta dal maestro Paolo Silvestri, in Rapsodia in blu di Gershwin. L'evento andrà in onda in differita il 3 luglio alle 23.00 su Rai2. Tra gli ospiti: Edgar Morin, Asli Erdogan, Catherine Dunne, Fernando Savater, l'iraniana Jamileh Kadivar, la canadese di origini cino-malesi Madeleine Thien e il canadese di origine libanese Rawi Hage. Tra gli italiani Paolo Giordano, Daria Bignardi e Giancarlo De Cataldo.