Gazzetta Music Contest 2018 ecco i 10 finalisti

Sono stati selezionati i 10 finalisti del #Gazzetta Music Contest 2018. Ai primi tre classificati nella speciale graduatoria stilata in seguito alle votazioni “on line” della giuria popolare, si sono aggiunti gli altri 7 concorrenti selezionati dall’apposita commissione giudicatrice.

Questo l’elenco completo delle 10 proposte finaliste: Laura Pizzarelli (Bari), Luca Piscitelli (Bari) e Turco (Torricella) sono le tre proposte scelte dalla giuria popolare; MC Sound (Matera), Walter Celi (Bari), Misga (Andria), The Klaudia Call (Francavilla Fontana), Il palpito dell’uno (Troia), Flows (Lecce), Heidi for president (Palagiano) sono invece le 7 proposte, una per ogni provincia di provenienza, selezionate dalla commissione giudicatrice.



I 10 finalisti si sfideranno esibendosi live durante un evento gratuito aperto al pubblico, il prossimo 2 giugno 2018. La location della finale sarà resa nota nei prossimi giorni.

Il premio finale per i vincitori del concorso consiste nella realizzazione di un CD in 1000 copie, nella produzione di un videoclip con videomaker in teatro di posa, e nella partecipazione a uno degli eventi finali del Medimex 2018.