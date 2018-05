Il Fulgore di Dony, Avati e l'amore puro

ROMA, 25 MAG - "Fulgore è sinonimo di splendore, luminosità, scintillio, fulgidezza. Per essere capaci di fulgore occorre emanare luce propria, oppure, come nel caso di alcune pietre preziose, riflettere nelle mille sfaccettature, una luce esterna". Così il regista Pupi Avati presenta il suo film tv, "Il fulgore di Dony", in onda martedì 29 maggio in prima serata su Rai1. E il fulgore è quello della protagonista Dony Chesi, interpretata dall'attrice Greta Zuccheri Montanari, ragazza capace di un amore e di una devozione incondizionati. E' una liceale bolognese. La conosciamo di fronte a uno psichiatra. È a lui che Dony racconta la sua storia: come a seguito di un incontro fortuito si sia innamorata del giovane Marco (Saul Nanni) e come lo ritrovi per caso in una corsia d'ospedale, vittima di quello che sembra un banale incidente di sci. I due ragazzi sembrano legare e Dony immagina una grande storia. Ma Marco ha subito un danno neurologico. Nel cast Lunetta Savino, Ambra Angiolini, Giulio Scarpati