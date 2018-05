Catturate Riina, Ultimo e i suoi in tv

ROMA, 25 MAG - Venticinque anni fa a Palermo fu arrestato Totò Riina dal capitano Ultimo e dai suoi uomini dei Reparti operativi speciali dei carabinieri. Come andò quella caccia segreta, durata 6 mesi, iniziata dopo i boati di Capaci e via D'Amelio? Come andò quel giorno cruciale a Palermo e i giorni a seguire? Cosa è accaduto a Ultimo e ai suoi uomini negli anni successivi? Lo raccontano - per la prima volta - i protagonisti di quella impresa, in un una lunga intervista-reportage firmata e realizzata da Pino Corrias e Renato Pezzini per Rai1: 'Catturate Riina!' in onda sabato 26 maggio in seconda serata - dove il capitano ultimo e i suoi uomini raccontano di quando furono incaricati dal Comando di dare la caccia a 'La belva', dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio. In video si si sentiranno parlare solo gli uomini che nel 1993 misero le manette a Totò Riina (le interviste realizzate in località non identificabile). Da venticinque anni vivono nell'ombra, questa è la loro storia