La famiglia italiana oggi in fotografia

BIBBIENA (AREZZO), 25 MAG - Documentare e interpretare la famiglia italiana contemporanea alla luce delle trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli dei suoi componenti, le identità sessuali, le esigenze economiche, il ruolo della donna, la presenza di immigrati e italiani di nuova generazione e molti altri aspetti che modificano continuamente un'idea di famiglia che per molti anni era apparsa congelata nelle sue statiche certezze. Questo l'obiettivo del progetto fotografico nazionale 'La famiglia in Italia', lanciato da Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche) nel marzo 2017, e dal 16 giugno fino al 9 settembre in mostra al Centro italiano della fotografia d'autore (Cifa) di Bibbiena (Arezzo). Il progetto ha raccolto 12.780 immagini inviate da 742 autori, tra questi 313 quelli selezionati per un totale di circa 1.300 fotografie.