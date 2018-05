Roma Summer Fest, via con Arctic Monkeys

ROMA, 24 MAG - Con la prima del 26 maggio con la band inglese degli Arctic Monkeys, il Roma Summer Fest, il festival estivo della Fondazione Musica per Roma, scalda i motori. Grande protagonista assieme agli artisti che arriveranno per due mesi è il palco al centro della splendida cavea dell'Auditorium Parco della Musica, realizzato in 13 giorni di lavoro e 1.200 ore di montaggio. Lo spettacolare palco avrà 100 proiettori luci ed è ampio 1000 metri quadri. Roma Summer Fest per la prima volta inizia quasi un mese prima, anticipando l'estate sulla capitale e dura più di due mesi (con un concerto extra a settembre) ospitando in totale circa 40 concerti di tutti i generi musicali: rock, pop, jazz, classica, world music e spettacoli. Per la prima volta nella storia del Parco della Musica sarà possibile assistere a 9 concerti rock e pop in piedi nel parterre della cavea (Arctic Monkeys, Noel Gallagher, Snarky Puppy, Hollywood Vampires, Alanis Morissette, Franz Ferdinand / Mogwai, Steven Tyler, Baustelle, Bandabardò)