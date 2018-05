Su Sky Arte arriva 68 - Pop Revolution

ROMA, 24 MAG - Se c'è stato un anno che più di ogni altro è stato uno spartiacque tra diverse stagioni della storia recente dell'Italia e non solo, questo è sicuramente il 1968. Con 68 - Pop Revolution, la nuova serie in 4 episodi al via in prima visione tv su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) dal 25 maggio alle 21.15, si cerca di spiegare attraverso testimonianze, filmati, animazioni e grafica, come il '68 in Italia abbia assunto caratteristiche uniche e sia stato un'onda che ha investito tutti gli strati sociali. Attraverso le testimonianze dei protagonisti, la serie ricostruisce il percorso del'68 italiano, un percorso non solo politico ma anche culturale e di costume che ha promosso un cambiamento complessivo della società. Tra i testimoni, Carlo Verdone; Giuliana Biagioli, docente Università di Pisa; Marco Boato, leader '68 Trento; lo storico Vincenzo Calì; Mario Capanna, leader '68 Milano; i giornalisti Toni Capuozzo, Luciano Lanna e Flavia Perina; la critica d'arte Ester Coen; lo storico Alberto De Bernardi.