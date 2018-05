Sananda Maitreya, nuovo singolo e video

ROMA, 24 MAG - Uno sfondo completamente bianco, e su quello sfondo lui, Sananda Maitreya (l'ex Terence Trent D'Arby che si fece conoscere alla fine degli anni Ottanta) che suona e canta. E' il nuovo video - in esclusiva su ANSA.IT - del cantante americano (ormai trapiantato in Italia) sulle note di "The Birds are singing (Pandora's Version)", singolo in uscita il 25 maggio ed estratto da "Prometheus & Pandora", ultimo lavoro discografico in tre volumi che contiene 53 brani per 178 minuti. "Non è quello che pensi, ma è quello che sembra" (It ain't what you think it is, but it is what it looks like)è il claim del video del brano, che è un inno a vivere il presente e a gioire delle opportunità che la vita ci riserva, per evitare di essere travolti dallo stress quotidiano. "The Birds Are Singing" esce in occasione del lancio di un tour estivo che vedrà Sananda Maitreya tornare a suonare in Italia, per presentare il suo lavoro e per celebrare 30 anni di musica: 17 luglio Milano, 19/7 Treviso, 20/7 Lago di Caldonazzo (TN).