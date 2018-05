Disincanto, serie animata Matt Groening

ROMA, 23 MAG - Il pubblico sarà trasportato nel fatiscente regno medievale di Dreamland, dove potrà seguire le disavventure della principessa ubriacona Bean, dell'esuberante compagno Elfo e del suo demone personale Luci. Dalla mente del creatore de I Simpson Matt Groening, arriva la serie d'animazione fantasy per adulti 'Disincanto'. La serie, in dieci episodi, sarà disponibile su Netflix che ha diffuso le prime foto, a partire dal 17 agosto 2018 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Lungo la strada, il trio strampalato incontrerà orchi, spiritelli, arpie, folletti, troll, trichechi e molti sciocchi umani. Disincanto è prodotto da The ULULU Company per Netflix, Matt Groening e Josh Weinstein (I Simpson, Futurama) sono i produttori esecutivi. L'animazione è a cura dei Rough Draft Studios (Futurama). La disavventura medievale sta per iniziare.