Vasco,Andrea Torresani al posto di Gallo

ROMA, 23 MAG - "Siamo noi.. che dobbiamo andare avanti!! Un abbraccio forte al Gallo! Gli auguro di stare bene presto! The show must go on!!". Dalla sua pagina Facebook (e da Lignano Sabbaidoro dove sta mettendo a punto il nuovo VascoNonStop Live, Vasco Rossi stringe in un abbraccio virtuale il suo bassista, ricoverato in terapia intensiva a Udine da due giorni per un malore. E sul suo sito è stato ufficializzato anche il nome del musicista che sostituirà Claudio Golinelli nelle prime date e fino a quando non si rimetterà. Si tratta di Andrea Torresani, bassista milanese. "Vasco è, naturalmente, molto preoccupato per la sua salute - si legge sul sito -. Intanto, però, è già impegnato con la band in un intenso e straordinario lavoro con Andrea Torresani, musicista di grande qualità".