Prozac+ festeggiano 20 anni Acido Acida

ROMA, 23 MAG - "Acido Acida", l'album dei Prozac+ che nel 1998 scalò le classifiche e che sfiorò 200mila copie vendute, torna in due nuove versioni: CD digipack con bonus tracks e LP in vinile da 180gr. Nella versione CD digipack, oltre all'album originale rimasterizzato, anche 5 bonus tracks: "Sognare", presente solo nell'edizione LP picture disc del 1998, la cover di "What Do I Get" dei Buzzcocks pubblicata solo come b side del singolo "Baby", e le versioni inglesi di Acida, Ics, GM e Colla, finora presenti solo nella versione internazionale del terzo album della band, 3. L'edizione in vinile ripropone la tracklist dell'album originale. Gian Maria Accusani, Elisabetta Imelio ed Eva Poles celebreranno i 20 anni di "Acido Acida" con 2 concerti, il 26 maggio a Milano al MiAmi, e il 31 agosto all'Home Festival a Treviso.