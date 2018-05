Bene ma non benissimo, film sul bullismo

TORINO, 23 MAG - Il bullismo visto con gli occhi di due ragazzini di 13 anni vittime del 'branco'; lei siciliana, immigrata con qualche chilo in più, ma dal carattere fortissimo, lui bello, ricco e timido. E' il tema di 'Bene ma non benissimo', il film di Francesco Mandelli girato per l'80% a Torino grazie anche al sostegno di Film Commission Torino Piemonte e Fip Film Investimenti Piemonte. L'ultimo ciak nel capoluogo piemontese oggi alla libreria Coop. Il film, prodotto da Viva Production con la sceneggiatura di Fabio Troiano, contiene un cameo del rapper Shade, idolo dei giovanissimi con 70 milioni di visualizzazioni su youtube, nel ruolo di se stesso. "Sono stato bullizzato anch'io da bambino, una cicatrice che non guarirà mai - ha spiegato Shade -. Oggi che ho il megafono del successo e tanti mi prestano attenzione, vorrei fare la mia parte per dire no al bullismo. Basta coltivare l'intelligenza!".