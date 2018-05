James Senese, esce Aspettando 'o tiempo

ROMA, 23 MAG - A due anni da 'O Sanghe (vincitore della Targa Tenco nel 2016 nella sezione album in dialetto), e dopo oltre 200 concerti in Italia e in Europa, James Senese pubblica il doppio cd live ""Aspettanno 'o Tiempo", che esce il 25 maggio per i 50 anni di carriera. Il disco è stato registrato durante il tour invernale 2017, e contiene tutti i suoi grandi successi oltre due inediti - lo strumentale "Route 66" e "'LL'America", quest'ultimo scritto da Edoardo Bennato per James, e una rilettura di "Manha de Carnaval" di Astrud Gilberto e Herb Otha, qui intitolata "Dint' 'o core". E' il primo disco live, e anche il primo antologico, per Senese: dentro c'è tutto il suo mondo musicale, ampio e trasversale. Senese porterà il disco anche in concerto: il 7 giugno a Napoli (al Concerto per Pino Daniele), l'11 ancora a Napoli, il 16 a Chiasso (CH), il 25 a Foiano, il 21 luglio a Gaeta (LT), il 6 agosto a Cava de' Tirreni (SA), il 2 settembre ad Angri (SA), il 9 a Cagliari, l'11 ottobre a Mestre (VE), il 12 a Bologna.