I Musei Vaticani visti da 9 fotografi

MILANO, 23 MAG - Nove voci di spicco della fotografia internazionale che raccontano l'unicità dei Musei Vaticani, con l'obiettivo di creare una nuova collezione fotografica legata al museo stesso. Da questo progetto è nata la mostra 'In piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani', che si terrà dal 24 maggio a Palazzo Reale (fino all'1 luglio) e che anticipa e fa parte del programma di Milano Photo Week. La mostra è frutto di un progetto di sperimentazione unico nel suo genere: un luogo storico e simbolico come i Musei Vaticani è stato trasformato nell'oggetto-soggetto del lavoro creativo di un nucleo di fotografi diversi per ricerca, formazione e provenienza. Si tratta di Bill Armstrong, Peter Bialobrzeski, Antonio Biasiucci, Alain Fleischer, Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Rinko Kawauchi, Martin Parr e Massimo Siragusa. Ognuno di loro ha operato in momenti diversi e su aspetti diversi del museo interpretando le sale, il flusso dei visitatori, l'architettura del museo, le opere esposte, i depositi.