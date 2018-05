In 130 tesori tesori green 2 e 3 giugno

ROMA, 23 MAG - Saranno 130 i tesori "green" italiani, tra giardini, ville, parchi e dimore storiche, che il 2 e 3 giugno, celebrando anche la Festa della Repubblica, aderiranno all'iniziativa "Incontriamoci in giardino", realizzata da Apgi - Associazione Parchi e Giardini d'Italia, con Ales spa e Mibact. Aperture straordinarie, appuntamenti ed iniziative speciali come visite guidate, lezioni di giardinaggio, spettacoli, incontri a carattere didattico e scientifico, metteranno i visitatori a stretto contatto con la grazia e l'armonia dei giardini italiani, emblemi dell'unione di cultura e natura, di architettura e paesaggio ma anche di una sorprendente biodiversità, tra fioriture eccezionali, alberi secolari e piante esotiche. L'iniziativa, che proprio in occasione del 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale si svolgerà in contemporanea in Europa, vuole avvicinare pubblico e istituzioni al tema della sostenibilità ambientale, anche in considerazione della fragilità di questi monumenti verdi.