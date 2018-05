La 'Venere degli Stracci' tra i #Selfati

BARI, 23 MAG - Da venerdì 1 giugno a domenica 11 novembre le sale del Castello di Gallipoli, in provincia di Lecce, ospiteranno #Selfati, la prima mostra italiana dedicata interamente al selfie. La mostra accoglierà, per la prima volta in Puglia, la Venere degli Stracci, l'opera più celebre di Michelangelo Pistoletto, simbolo dell'Arte Povera e icona della cultura di consumo contemporanea. L'allestimento proporrà sorprendenti opere site specific come la mirror tower, la stravagante optical room curata e interpretata da Francesco Ferreri aka Chekos'art, muralista e street artist, "Salento style" con Mariano Light, fino all'exibit dove ogni visitatore diventerà autore di un'opera collettiva partecipandovi e vivendola. La mostra culminerà nell'imponente sala ennagonale in cui saranno esposti per la prima volta i "SelfieAdArte" della giornalista e art influencer Clelia Patella, una rilettura pop delle differenti percezioni che ognuno di noi avverte di fronte ad un'opera d'arte.