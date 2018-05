Hrusa a Roma testimonial tradizione ceca

ROMA, 22 MAG - Si sente un testimonial della grande musica ceca e per il suo ritorno a Roma sul podio di Santa Cecilia Jakub Hrusa, che nella prossima stagione debutterà alla guida dei Berlineer, ha scelto due sinfonie di Dvorak e Brahms per mostrare similitudini e differenze tra il compositore boemo e il suo grande amico tedesco. "La musica ceca - ha detto il giovanissimo direttore di Brno in vista del concerto di giovedi 24 - è il mio background. Investo il mio studio e le mie forze in questo terreno. Ma non voglio presentare solo brani celebri. Dvorak è famosissimo ma abbiamo tanti altri brani famosi di Smetana, Janacek, Martinu che suono sempre molto volentieri". Proprio con Smetana il pubblico romano ha imparato a conoscerlo nel 2016 nel suo debutto alla guida dell' Orchestra dell' Accademia Nazionale. L'appuntamento all'Auditorium Parco della Musica - repliche venerdi alle 20:30 e sabato 26 alle 19 - sarà anche l'occasione per vedere in azione Edgar Moreau, giovane talento francese, al suo debutto ceciliano