Cinema: La settima onda, amicizia tra pescatore e regista

(di Francesco Gallo) ROMA, 22 MAG - 'La settima onda', opera prima dell'attore Massimo Bonetti, con Francesco Montanari, Valeria Solarino, Alessandro Haber, Antonino Iuorio e Imma Piro, racconta la storia di amicizia tra due uomini diversi e affini allo stesso tempo. Il film, in sala da giovedì 24 maggio con Ipnotica, racconta la storia di Tanino (Montanari), un giovane pescatore che vive, tra mille disagi, con moglie (Solarino) e perfida suocera (Piro) in un posto di mare indefinito. Tanino cerca di sbarcare il lunario, ma le cose non gli vanno affatto bene, è un sognatore che vorrebbe aprire una pescheria e avrebbe voluto fare l'attore. Ma le cose sono andate in modo diverso. Per una serie di circostanze, Tanino diventa amico di Saverio Monti (Haber), noto regista che si è ritirato nel paese dopo aver perso tragicamente moglie e figlia. Ad unirli la passione per il cinema, ma anche una sottile malinconia di due uomini feriti dalla vita. E mentre Tanino entra in una deriva criminale per salvare la casa ipotecata dove vive con moglie e suocera, Saverio si trova, allo stesso tempo, ad affrontare quella parte oscura della vita che l'ha reso infelice. "Il film nasce da un incontro che ho avuto con un pescatore di Gaeta, che si chiama proprio Tanino, che mi ha molto colpito perché sapeva di cinema più di me - dice Bonetti, che a 67 anni esordisce come regista dopo tanti film come attore - . Ne 'La settima onda' - aggiunge - ho messo dentro un po' tutto: il precariato, il mio amore per il cinema e tutte le difficoltà della vita. Volutamente - spiega ancora Bonelli - pur essendo ambientato oggi, non si vedono cellulari e sms, ma compare addirittura una lettera, una cosa ormai di altri tempi. Volevo in qualche modo creare una storia con un'atmosfera pirandelliana e mi sarebbe piaciuto ambientare questo mio esordio negli anni Cinquanta, ma ci sarebbero voluti troppi soldi". E ancora Bonelli: "Non nascondo che per me, che sono da quarant'anni nell'ambiente, fare un'opera prima è stato più facile. A chi ho rubato dei tanti registi con cui ho lavorato? Un po' a tutti, ma sicuramente a Troisi e Avati". Infine, Bonelli ha annunciato che già da ottobre sarà al lavoro per il suo prossimo film, che si intitolerà Viper e che avrà come protagonista Sebastiano Somma. (ANSA).