Mostre: Gaetano Pesce a Padova

PADOVA, 22 MAG - Dalla scultura "Fioreinbocca" del 1969 al progetto "World Trade Center" del 2016, passando per oltre 200 opere realizzate in sessant'anni di carriera: è la mostra che Padova dedica a Gaetano Pesce, intitolata "Il tempo multidisciplinare", e ospita nel trecentesco Palazzo della Ragione. L'esposizione è un omaggio al grande architetto-designer-artista Gaetano Pesce, che vive da tempo negli Stati Uniti ma ha mosso i primi passi come scultore proprio a Padova. L'allestimento si snoda attraverso pedane di diverse altezze e dimensioni che fanno sia da piedistallo che da scrigno, le opere sono distribuite senza ordine cronologico e il visitatore è invitato a seguire percorsi casuali tra icone, progetti architettonici, disegni, lampade, poltrone, armadi e molto altro. "Gaetano Pesce - ha detto Vittorio Sgarbi - è la fantasia al potere. Molti architetti hanno rovinato l'Italia con architetture grigie e razionali simili a bunker, mentre Pesce ha privilegiato il colore, i materiali, l'architettura come festa".