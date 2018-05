Future Film Festival, 33 lungometraggi

BOLOGNA, 22 MAG - La XX esima edizione del Future Film Festival, la prima manifestazione italiana dedicata alle tecnologie applicate all'animazione, al cinema, ai videogame e ai new media, si svolgerà a Bologna dal 29 maggio al 3 giugno prossimi. L'apertura ufficiale all'Accademia delle Belle Arti (una delle istituzioni, assieme a Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, Cineteca, Mambo, Fondazione Mast, con cui il Festival collabora) con lo svelamento dell'opera dell'artista Benni Bosetto per Future Film Festival XX. E a seguire con la proiezione di Sunsane, lungometraggio dell'americano Steven Soderbergh interamente girato con uno smartphone e con un budget bassissimo, perché "lo scopo del Festival - hanno spiegato i direttori Giulietta Fara e Oscar Cosulich - non è legato tanto alle tecnologie quanto al futuro dell'animazione". La rassegna ospiterà, tra film in concorso e film fuori concorso, 33 lungometraggi e 95 cortometraggi selezionati in tutto il mondo e quasi sempre nel circuito indipendente.