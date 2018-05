Rezophonic, 'Mayday' per metterci faccia

MILANO, 21 MAG - Un nuovo singolo che anticipa il quarto album, per Rezophonic che da qualche giorno è in radio con le note di 'Mayday'. Il brano, firmato dal progetto musicale e benefico che fa capo al batterista Mario Riso, è quello per il quale si è prestata l'intera band dei Lacuna Coil, guidati dalla voce della frontwoman Cristina Scabbia, rockeuse dalla voce inconfondibile e recentemente vista nei panni di coach in tv durante il talent musicale di casa Rai 'The Voice'. "Il singolo - spiega Mario Riso - nasce in seguito ai festeggiamenti per i 10 anni di Rezophonic e per i venti di carriera dei Lacuna Coil. Siamo due realtà musicali italiane che a loro modo hanno fatto tanto: da un lato Rezophonic che da dieci anni porta avanti progetti umanitari, e dall'altro i Lacuna Coil che portano la loro musica in tutto il mondo". Un messaggio, quello di 'Mayday', che prende la forma di un invito a chi è troppo spesso abituato a stare a guardare quello che viene fatto dagli altri, senza poi metterci la faccia.