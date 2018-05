Premi: Speciale Luchetta a Radio Siani

TRIESTE, 21 MAG - Va a "Radio Siani", web radio anticamorra e di denuncia sociale, il Premio Speciale Luchetta 2018, assegnato dalla Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin. La nostra missione, spiega l'emittente intitolata al cronista napoletano Giancarlo Siani - ucciso nel 1985 a 26 anni sotto casa -, "trova forma pratica nella voglia di cambiare le cose, di realizzare un domani migliore, un futuro per le passate, presenti e prossime generazioni" diffondendo la cultura della legalità. Il riconoscimento sarà consegnato venerdì a Trieste, in occasione della serata "I nostri Angeli". "Perché non succeda più che le voci di giovani coraggiosi, impegnati in una pericolosa battaglia di civiltà contro le mafie - afferma la presidente della Fondazione, Daniela Luchetta - siano ascoltate soltanto dai boss che cercano di combattere, come è accaduto a Peppino Impastato e a Giancarlo Siani, la Fondazione ha deciso di conferire il Premio al team di persone coraggiose riunite in Radio Siani".