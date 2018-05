Tv: Don Ciotti, la legalità non deve essere un idolo

ROMA - "La legalità non può essere una parola astratta, deve una parola di vita. La legalità non deve essere un idolo". Lo ha detto don Ciotti nel corso della presentazione del TV movie su Pippo Fava Prima che la notte (Rai1 23 maggio prima serata) con protagonista Fabrizio Gifuni. ""Una bandiera, la parola legalità, sventolata anche da chi la calpesta" dice Don Ciotti, che aggiunge: "Sono stanco di sentire dire l'etica nella professione, dobbiamo parlare invece di etica come professione. L'etica deve essere alla base delle nostre scelte, dei noi progetti, dei nostri percorsi". Per Don Ciotti "nel film Fava è mostrato come ce lo siamo immaginati. Un uomo colto, curioso, allegro, ottimista, divorato dalla passione per il giornalismo. Un uomo che grida nel deserto". "Il film è bello, ma proprio bello. Entra dentro, è fatto con cura. Gli attori sono bravi e credibili, hanno reso vivo tutto", conclude. Presente il cast formato dal protagonista Fabrizio Gifuni (Pippo Fava) e da Dario Aita, Lorenza Indovina. Il film è tratto dall'opera letteraria di Claudio Fava e Michele Gambino.