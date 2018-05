Hugh Grant si sposa con Anna Eberstein

ROMA, 21 MAG - Nozze in vista per Hugh Grant con la produttrice 35enne svedese Anna Eberstein, con la quale ha avuto il terzo figlio a marzo: lo scrive il tabloid Mirror, secondo cui l'avviso ufficiale del matrimonio è già stato pubblicato al Municipio di Chelsea, non lontano dalla sua casa da 10 milioni di sterline. La notizia, riporta il giornale, ha scioccato gli amici di Grant, i quali non avrebbero mai pensato che l'attore potesse mai contemplare il matrimonio. La star di Notting Hill, infatti, non si è mai sposata, nonostante - all'età di 57 anni - abbia cinque figli: oltre ai tre avuti con Eberstein, ne ha altri due che condivide con la sua ex compagna, Tinglan Hong.