Scala: Filarmonica torna in piazza Duomo

MILANO, 21 MAG - La Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, torna in piazza Duomo a Milano per regalare a tutti momenti di grande musica, e questa volta lo fa in mondovisione. La sesta edizione del 'Concerto per Milano', che si terrà domenica 10 giugno alle 21.30, trasformerà ancora una volta il cuore della città in una sala da concerto sotto le stelle. L'orchestra avrà come ospite solista il pianista russo Denis Matsuev, interprete del monumentale Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 di Čajkovskij. La seconda parte del programma sarà ancora un omaggio ai grandi autori russi: Chailly dirigerà 'Quadri da un'esposizione' di Modest Musorgskij nell'orchestrazione di Maurice Ravel. "La bellezza della musica di Čajkovski e di Musorgskij è amata da tutti - ha commentato il maestro Riccardo Chailly, -, poi aggiungeremo una pagina nostalgica di Rachmaninov" con Vocalise, "dalla quale potremo passare ad un finale gioioso, una samba sudamericana per finire con un grande sorriso collettivo di piazza Duomo".