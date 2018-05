Code al MAXXI per la Notte dei Musei

ROMA, 20 MAG - Dopo il grande successo dell'incontro con Muhammad Yunus, l'inventore del microcredito e Premio Nobel per la Pace nel 2006, il 19 maggio all'Auditorium del MAXXI ha registrato il tutto esaurito con una platea piena di giovani, il programma non stop del Museo di sabato 19 maggio é proseguito con LA NOTTE DEI MUSEI. A partire dalle 20 fino all'1 di notte (ultimo accesso consentito a mezzanotte), 3000 persone hanno visitato la COLLEZIONE PERMANENTE e la grande mostra dedicata a BRUNO ZEVI e agli architetti che promuoveva; hanno "scoperto" le installazioni e i video sul tema della crisi ambientale e dell'energia di ALLORA & CALZADILLA e anche TEL AVIV cittá bianca attraverso la mostra fotografica che ne racconta l'architettura. Hanno infine approfittato dell'ultimo weekend per vedere la mostra HOME BEIRUT, che racconta il fermento della cittá e che rappresenta la terza tappa del progetto del MAXXI dedicato al Medio Oriente e al Mediterraneo. Oggi é l'ultimo giorno per poterla visitare.