Samouni Road miglior documentario Cannes

CANNES, 19 MAG - La strada dei Samouni (Samouni Road) di Stefano Savona presentato in concorso alla Quinzaine Des Réalisateurs ha vinto l'Oeil d'or assegnato al miglior documentario del Festival, lo stesso vinto lo scorso anno da Visages Villages di Agnès Varda. Il film di Savona con le animazioni di Simone Massi, nasce dal sostegno della Cineteca di Bologna - che lo distribuirà anche nelle sale italiane nella prossima stagione. La strada dei Samouni è prodotto da Picofilms, Dugong Films con Rai Cinema, Alter Ego Production, in coproduzione con ARTE France Cinéma, ARTE France Unité Société et Culture.