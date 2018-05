Peppino di Capri fa 60 e raddoppia date concerto celebrativo

NAPOLI, 19 MAG - Peppino di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, raddoppia le date del suo concerto per i sessant'anni di carriera e nel Teatro San Carlo di Napoli si esibirà lunedì prossimo (data già sold-out) e anche il 9 giugno. Lunedì, però, Peppino di Capri avrà il "cuore nello zucchero": sarà accompagnato da un'orchestra diretta da suo figlio Edoardo. "L'affetto della gente mi fa venire i brividi, un orgoglio poter cantare e suonare in un tempio musicale come quello del San Carlo", ha detto il musicista. Di Capri è reduce da un tour trionfale in America Latina dov'è amatissimo (ovunque ha fatto registrare il sold out). Sarà protagonista di una nuova tournée in Brasile (la quinta negli ultimi due anni). Nel corso della sua carriera si è esibito in tutto il mondo, partendo nel '61 dalla celebre Carnegie Hall di New York. (ANSA).