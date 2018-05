Hit parade, in testa Carl Brave

ROMA, 18 MAG - Carl Brave con Le Notti brave balza in testa alla classifica della hit parade degli album più venduti della settimana spodestando il collega Capo Plaza che scivola in seconda posizione con il suo disco di debutto 20. Al terzo e quarto posto altre due new entry: Tranquility Base Hotel & Casino, sesto album in studio del gruppo musicale indie rock Arctic Monkeys, e Ogni Maledetto Giorno (Inferno Edition), riedizione dell'album del rapper Mostro. Slitta dal podio al 5/o posto Gemitaiz con Davide, suo nome di battesimo e anche titolo del suo terzo disco da solista. In sesta piazza, a 17 settimane dall'uscita, c'è Sfera Ebbasta con il suo Rockstar. Settima Laura Pausini con Fatti Sentire, l'album che presenterà dal vivo in anteprima con due date al Circo Massimo di Roma il 21 e 22 luglio. Altro debutto all'ottavo posto: Il Bello Di Essere J Ax, doppio album da 20 canzoni che ripercorre la carriera del rapper, dagli inizi con gli Articolo 31 fino ad arrivare agli ultimi successi con Fedez.