Cannes, Border vince Un Certain Regard

CANNES, 18 MAG - Border di Ali Abbasi ha vinto il premio di Un Certain Regard, il concorso del festival di Cannes la cui giuria era presieduta quest'anno da Benicio Del Toro. Euforia di Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea non è nel palmares della sezione. Questi gli altri film premiati: Premio della sceneggiatura a Sofia di Meryem Benm'Barek; Premio per la migliore interpretazione a Victor Polser per Girl di Lukas Dhont; Premio della regia a Sergei Loznitsa per Donbass. Il premio speciale della giuria è andato a Chuva è cantoria na aldeia dos mortos (Les morts et les autres) di Joao Salaviza e Renee Nader Messora. Dei 18 film selezionati, 6 erano opere prime. "In questi 10 giorni siamo rimasti impressionati per la grande qualità di questi film e abbiamo scelto i 5 che particolarmente ci avevano emozionato", ha detto la giuria. In serata la cerimonia di premiazione. Il 19 maggio il finale di Cannes 2018 con la Palma d'oro.