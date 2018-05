A Cannes Aika e Couteau dans le coeur

CANNES, 18 MAG - A un giorno dalla chiusura di questa 71/a edizione del Festival di Cannes e mancando all'appello solo l'atteso film di Nuri Bilge Ceylan, THE WILD PEAR TREE, sono scesi in campo due film che più diversi non potrebbero essere: uno che racconta ancora il dolore dell'emigrazione, dei moderni sans-papier, ma questa volta nel freddo della Russia, ovvero AIKA del kazako Sergei Dvortsevoy e l'altro, UN COUTEAU DANS LE COEUR di Yann Gonzalez, ovvero la surreale parodia con risvolti horror e davvero troppo trash del cinema porno-gay degli anni Settanta con protagonista Vanessa Paradis.