Appia Antica, aperture e visite guidate

ROMA, 18 MAG - Riflettori accesi sul Parco archeologico dell'Appia Antica nel fine settimana con visite guidate gratuite e aperture straordinarie: sarà visitabile per la prima volta dopo i recenti restauri il piano ipogeo della tomba Barberini, nel parco delle tombe di via Latina, per piccoli gruppi fino alle 21.30 della sera. Tutti gli appuntamenti e le informazioni al pubblico sono riportati nelle locandine degli eventi e sulle pagine web www.beniculturali.it e www.facebook.com/parcoarcheologicoappia/. Gli eventi sono organizzati in occasione della Festa dei musei e della Notte Europea dei Musei. Domenica mattina nella Villa dei Quintili degustazione 'Pane e olio', con l'olio prodotto dagli ulivi della Villa. Nella residenza è in corso anche la rassegna di Arte contemporanea Ailanto<3. Si tratta di un percorso di nove installazioni di arte contemporanea nella suggestiva area verde della villa imperiale.