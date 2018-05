Ad Arena, Horvitz e Marcon IV Henraux

ROMA, 18 MAG - Sono Francesco Arena, David Horvitz e Diego Marcon i vincitori della IV edizione del Premio Fondazione Henraux, l'unico al mondo per la lavorazione del marmo, nato per incentivare la creatività e offrire opportunità di produzione e di confronto in un contesto unico. Quest'anno la nuova giuria presieduta da Edoardo Bonaspetti ha voluto anche una menzione speciale per il collettivo Zlatolin, scegliendo artisti molto diversi fra di loro, sia nei percorsi che nei linguaggi. In un'edizione completamente rinnovata, il Premio ora chiamerà i vincitori a scegliere e a lavorare il marmo nelle cave e negli stabilimenti Henraux. Durante la permanenza in Versilia, gli artisti realizzeranno le loro opere in collaborazione con gli ingegneri, i progettisti e le maestranze dell'azienda, da due secoli leader del settore. Il 21 di luglio le sculture verranno presentate al pubblico nell'antica segheria di Henraux che occupa un'ala degli ottocenteschi stabilimenti a Querceta (LU).