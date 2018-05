Johnny Marsiglia, esce album Memory

ROMA, 17 MAG - Esce domani, 18 maggio, "Memory", il nuovo album del duo Johnny Marsiglia, che arriva a quattro anni dal precedente lavoro. Il disco, che contiene 13 tracce, è prodotto da Big Joe ed è il primo album firmato dall'etichetta Sto Records/Atlantic, distribuito da Warner Music Italy. L'album è stato anticipato dai singoli Clessidra e Storie e dal più recente "La pioggia, gli applausi" il cui video è stato girato in Sicilia tra Menfi e Tre Fontane. "Questo disco rappresenta un nuovo inizio, rappresenta la nostra maturazione. Ci sono delle mosse che avremmo potuto attuare per rendere il disco più appetibile, sia con collaborazioni mirate sia con alcune scelte stilistiche ma, dopo un lungo periodo di assenza, tornare da protagonisti con qualcosa di concreto che ci rappresenti per noi è il massimo. Memory perché ho scoperchiato l'hard disk dei ricordi e delle esperienze, ma non con nostalgia, è come un pass per fare entrare l'ascoltatore nel nostro mondo", hanno spiegato i due artsiti.