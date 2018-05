Mostre,una sedia per paradiso Pistoletto

PISA, 17 MAG - Dal 27 maggio al 31 agosto si terrà nella chiesa di Santa Maria della Spina di Pisa la mostra di Michelangelo Pistoletto 'Il Tempo del Giudizio', curata da Ludovico Pratesi. Nel gioiello gotico che sorge sulla sponda dell'Arno, Pistoletto, uno dei massimi artisti italiani viventi, realizzerà un'opera per la città: un'installazione composta da circa 50 sedie che andranno a formare il simbolo del Terzo Paradiso. L'artista invita i pisani a portare una sedia a cui sono particolarmente affezionati e prestarla per la durata della mostra. Chi vuole potrà portare la propria 'sedia del cuore' direttamente alla chiesa della Spina il 22 e 23 maggio dalle 15 alle 19. L'esposizione è il quinto di una serie di interventi site specifici di artisti nazionali e internazionali realizzati all'interno della chiesa sconsacrata. Michelangelo Pistoletto, biellese, ha esposto le sue opere in prestigiose gallerie e musei in Europa e negli Stati Uniti e nel 2003 ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia.