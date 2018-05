Gli Avion Travel tornano con 'Privè'

MILANO, 17 MAG - A distanza di 15 anni dal loro ultimo album di inediti 'Poco Mossi gli altri Bacini', gli Avion Travel tornano con 'Privé', un disco fedele allo spirito di produzione indipendente e alle atmosfere della trilogia composta da 'Bellosguardo', 'Opplà', 'Finalmente Fiori'. Un disco in cui, per dirla con Peppe Servillo, abitano "due figure: una amara e l'altra dolce. La prima sfugge alla canzone, la seconda la insegue". Privé contiene undici tracce, di cui dieci canzoni ed un extra strumentale: quattro sono state eseguite e interpretate dagli Avion Travel ma erano state scritte e suonate per o da altri artisti: Patty Pravo, Fiorella Mannoia, Musica Nuda. La scrittura e la scelta dei brani è cominciata durante il Retour (2014-2017) insieme a Fausto Mesolella, scomparso nell'estate del 2017 ma che "è ben presente" con quattro canzoni scritte da lui. Gli Avion Travel sono al lavoro al loro nuovo spettacolo live per un tour che comincerà all'auditorium Fondazione Cariplo di Milano il 16 giugno.