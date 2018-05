Ai Wind Music Awards anche Mihail

ROMA, 16 MAG - Sarà Mihail uno degli ospiti internazionali dei Wind Music Awards, i premi della musica italiana in programma il 4 e 5 giugno all'Arena di Verona. Dopo l'annuncio di Rita Ora, arriva anche quello del giovane artista polistrumentista, autore e produttore di talento russo, che ha scalato le classifiche di molti Paesi con il brano "Who you are". Mihail si esibirà il 5 giugno. Nel corso delle due serate della dodicesima edizione dei WMA verranno consegnati riconoscimenti e premi speciali agli artisti che si sono contraddistinti per i loro recenti successi discografici e live.