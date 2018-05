Piano City riempie di musica Milano

MILANO, 16 MAG - C'è anche Giuseppe Valla fra i protaqonisti di Piano City Milano che dal 18 al 20 maggio riempie la città di musica offrendo un cartellone di circa 470 concerti gratuiti in luoghi spesso inusuali, dal caveau di una banca ai Bagni misteriosi dove è in programma un concerto 'silent' con cuffie wi-fi sabato 19 alle cinque, prima dunque dell'alba. Valla non è un pianista famoso, ma un ex capocontabile che studiando di notte si è diplomato al conservatorio e dalla prima edizione di Piano City tiene ogni anno un concerto nella sua casa. Arrivato a 84 anni, continua a farlo come continua a suonare 18 giorni al mese per gli anziani del Pio Albergo Trivulzio. Il programma è per tutti i gusti: al museo della Scala, al teatro Dal Verme ma anche in luoghi meno usuali come il passante ferroviario, il terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, il bunker Breda, il ricovero per senzatetto di via Ortles, concerti tutta la notte alla Palazzina liberty e palco principale nel giardino della Gam.